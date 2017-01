'Deel van gratis VPN-apps voor Android onveilig'

Onderzoekers waarschuwen dat een groot deel van de gratis VPN-apps je identiteit niet beschermen en malware bevatten.

Om wat je doet op het internet daadwerkelijk privé te houden, kun je een VPN nemen. Dit staat voor Virtueel Privaat Netwerk. Met zo'n app zet je als het ware een digitale muur op die jouw verbinding afschermt van anderen, wat vooral op openbare wifi-netwerken is aan te raden. Een VPN-dienst zet een versleutelde verbinding op via de server van de service, waarna je een nieuw ip-adres krijgt. Lees er meer over in onze Uitlegparty.

Voor veel VPN-apps moet je een betaald abonnement afsluiten, maar er zijn ook legio gratis alternatieven. Onderzoekers van de universiteit van New South Wales en Berkeley waarschuwen echter dat deze apps lang niet altijd een goede oplossing bieden. Zij onderzochten 283 verschillende gratis VPN-apps in de Google Play Store en daarvan bleek 18 procent zelfs helemaal geen encryptie te bieden. Dat maakt dat je alsnog vatbaar bent voor een aanval.

Van de onderzochte apps vraagt acht op de tien om toegang tot gevoelige data, zoals account-informatie en sms'jes. In de helft van de gevallen wordt het gedrag van gebruikers bekeken en ruim een derde van de apps bevat malware. Daarnaast wordt IPv6-verkeer in 84 procent van de apps niet beschermd, hetzelfde geldt voor 66 procent van het DNS-verkeer.

De onderzoekers stellen dat de genoemde opmerkingen niet meteen bewijzen dat je data wordt misbruikt. Wel stellen ze dat Google een strengere controle moet uitoefenen en dat duidelijker wordt wat deze apps met je gegevens doen. In het verslag is wel een top 10 opgesteld van de slechtste gratis VPN-apps, aangevoerd door OkVPN, EasyVPN en SuperVPN. Wil je zeker zijn van een goede VPN-app? Kijk dan eens naar onze top 5.