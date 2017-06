Deens Design: wandelen boven de boomkruinen

Het Deense architectenbureau Effekt heeft een wentelwandelpad bedacht voor in een bos bij Kopenhagen.

Het bouwwerk zou moeten verrijzen in Gisselfeld Klosters Skove, een bos dat een uur ten zuiden van Kopenhagen ligt. Het 600 meter lange wentelwandelpad moet wandelaars uiteindelijk tot een hoogte van 45 meter brengen.



Daar hebben vanuit een observatiedeck uitzicht over de bomen, rivieren en beekjes in het bos. Vanaf het wandelpad zal uit twee onderdelen bestaan: een laaggelegen deel en een deel dat de lucht in gaat. Vanaf dat laatste deel moet het onder meer mogelijk zijn om de oudste bomen van het bos van nabij te zien.

De Treetop Experience zal onderdeel worden van een al bestaand adventure-kamp waar het mogelijk is om in bomen te klimmen en om via een kabel door het bos te zweven. Het is nog onduidelijk wanneer het nieuwe wandelpad zal worden gebouwd.