Defibrillator-drone vier keer sneller dan ambulance

Drones met een defibrillator aan boord zijn veel sneller ter plaatse dan een ambulance.

Daarmee kunnen de overlevingskansen van mensen die een hartstilstand krijgen, aanmerkelijk worden verbeterd. Elke minuut zonder reanimatie en defibrillatie verlaagt de overlevingskans met 10 procent. Uit onderzoek van het Karolinska Institutet in Stockholm blijkt dat een drone over een vlucht 3 kilometer 5 minuten en 21 seconden doet. Een ambulance is voor een vergelijkbare afstand 22 minuten onderweg.

"Als we de tijd tussen een hartstilstand en de defibrillatie met een paar minuten kunnen terugbrengen kunnen we elk jaar honderden levens redden", aldus Jacob Hollenberg van het Karolinska Institutet tegenover de New Scientist.

Volgens de onderzoekers moeten er nog wel enkele hobbels worden genomen voordat drones daadwerkelijk worden ingezet. "Er zijn verdere testvluchten, technische ontwikkeling en integratie van de hulpdiensten en luchtvaartautoriteiten nodig", stellen ze. Ook moet nog verder onderzocht worden hoe goed omstanders zijn in de reanimatie in vergelijking met de reanimatie door professionele hulpverleners.

TU Delft

In 2014 ontwierp Alec Momont van de TU Delft ook al eens een drone die een defibrillator aflevert bij een persoon met een hartstilstand. Met zijn ambulance-drone was het mogelijk om defibrillatie-apparatuur binnen 1 minuut naar een patiënt te brengen in een gebied van 12 km2.

Volg het Bright YouTube-kanaal voor onze serie over drones