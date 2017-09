Delftse zonne-auto komt Australië mogelijk niet in voor wedstrijd

Het Nuon Solar Team heeft een probleem waardoor deelname aan World Solar Challenge onzeker wordt. De zonnewagen mag het vliegtuig niet in.

De zonne-auto Nuna 9 staat vast in Singapore. Het team heeft grote moeite om de wagen naar Australië te vliegen. Dat komt omdat vliegtuigmaatschappijen door recente ongelukken met telefoon-accu's huiverig zijn om niet-standaard batterijen mee te nemen in het vliegtuig. De accu van de Nuna 9 is niet geladen, maar dat vindt de vliegtuigmaatschappij niet genoeg.

De accu is cruciaal voor het team en zonder dit onderdeel kan het Nuon Solar Team niet deelnemen aan de World Solar Challenge op 8 oktober. Er wordt aan een oplossing gewerkt, maar als dat niet werkt moet het team uitwijken naar plan B.



Dat noodplan is om onderdelen in Japan te bestellen om ter plekke een nieuwe batterij te bouwen. Teamleider Sander Koot zegt dat het hoe dan ook veel tijd gaat kosten. "Een mogelijke route nu is over de weg naar Kuala Lumpur, en dan via de lucht naar Sydney en over de weg naar Darwin. Ook in het gunstigste geval wordt dat spannend, aangezien we na aankomst ook nog veel testwerk moeten doen."

In juli waren we bij de onthulling van de Nuna9 bij de Technische Universiteit Delft. De auto weegt slechts 135 kilo en is dankzij de nieuwe vorm aerodynamischer dan ooit. Het Delftse team gooit vaak hoge ogen op de World Solar Challenge, de race die dwars door Australië gaat. Het studententeam wist de eerste prijs al zes keer te behalen. Bekijk hieronder onze reportage:



