Design-desktop van hout

Deze houten computer is met de hand afgewerkt en dient tegelijk als standaard voor je monitor.

Hij ziet er fraai uit, deze Volta V Computer, maar daar betaal je dan ook voor. De vanafprijs is 1999 dollar en het loopt op tot 2685 dollar. Je krijgt er een prima pc voor terug, maar je koopt ook een stukje design. Kijk maar naar de behuizing van Amerikaans hardhout, met de hand afgewerkt en in elkaar gezet. Het kastje is 14 centimeter hoog, zodat je er je monitor op kwijt kunt. En je toetsenbord kun je eronder opbergen.

De belangrijkste poorten zitten lekker praktisch aan de zijkant en de behuizing is makkelijk, zonder een schroevendraaier, te openen. De Volta V is beschikbaar met verschillende Intel-chips, waaronder een configuratie die beschikt is voor VR-gaming.