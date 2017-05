Deze app loodst ouderen veilig het verkeer door

In Tilburg blijven verkeerslichten dankzij een app langer op groen staan als ouderen, invaliden of blinden willen oversteken.

De gemeente Tilburg kreeg vaak van ouderen de klacht dat oversteken een waar avontuur was geworden bij de kruising Hart van Brabantlaan met de St. Ceciliastraat. De overkant halen voor het stoplicht weer op rood stond, was met een lichte handicap of trager tempo maar lastig. Sinds woensdag kunnen deze mensen een app op hun telefoon installeren die zorgt dat het stoplicht hen herkent en hen net even die paar seconden extra groen licht geeft.

"Het alternatief was het stoplicht sowieso langer op groen laten staan", zegt Martin de Vries, product manager bij Dynniq, het bedrijf dat de app ontwikkelde. "Maar dan vertraag je het hele verkeer, ook als er geen ouderen in de omgeving zijn."

Proef van drie maanden

De app-oplossing waar nu voor is gekozen wordt drie maanden uitgetest. Daarna wordt gekeken of het op grotere schaal kan worden toegepast. Daarnaast, zegt De Vries, is het experiment een voorbode voor hoe het Nederlandse verkeer er in de toekomst uit zal zien. "Over twintig jaar zijn alle individuele weggebruikers te herkennen en kunnen we het verkeer daarop aanpassen." Een gezinsauto, groep fietsers en een oud vrouwtje die boodschappen aan het doen is, hebben tegen die tijd allemaal een eigen profiel dat vertelt hoe snel ze zijn en hoe ze zich gedragen in het verkeer. Via algoritmes worden ze in de juiste banen langs elkaar heen geleid.

Rateltikkers

De test die nu in Tilburg is gestart houdt alleen nog rekening met vier groepen van mensen die slecht ter been zijn: variërend van een beetje tot heel slecht. Ook is er een speciale categorie voor mensen die (gedeeltelijk) blind zijn. Die laatste groep heeft het nu vooral in de avonduren zwaar, wanneer de rateltikkers bij stoplichten uitgaan. "Ze worden uitgezet omdat de herrie tot geluidsoverlast leidt in de buurt. Met onze app springen die automatisch weer aan als iemand die slecht ziet in de buurt is", zegt De Vries.

De app hoeft niet bediend te worden en werkt op de achtergrond. Zodra het betreffende stoplicht dichtbij is, wordt er automatisch contact gelegd. Dat klinkt simpel maar is nog best ingewikkeld omdat een hoop situaties moeten worden voorkomen: een oudje dat bijvoorbeeld dichtbij het stoplicht komt maar niet wil oversteken maar een winkel in de buurt bezoekt, mag niet het verkeer onnodig ophouden. "Dat lossen we op door de verlenging van het groene licht in te trekken als er toch niet wordt overgestoken", zegt De Vries.

Slimmer verkeerssysteem

Voorlopig hebben andere verkeersdeelnemers nog nauwelijks chips of apps waarmee ze individueel herkend kunnen worden, maar de infrastructuur om dat in de toekomst mogelijk te maken wordt al aangelegd. Dynniq is een van de vele bedrijven die op dit moment bezig is met het vervangen van 1200 tot 5000 verkeersregelinstallaties, waaronder dus stoplichten, in heel Nederland. De Vries: "Zo kunnen we in de toekomst iedereen aansluiten op een slimmer verkeerssysteem."