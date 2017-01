Deze bril stelt automatisch scherp op objecten dichtbij of veraf

De bril herkent waar je naar kijkt en stelt razendsnel scherp, of het nu dichtbij of ver weg is.

Aan de universiteit van Utah hebben onderzoekers een bril gemaakt met technologie om scherp te stellen. Het meest recente prototype heeft onder meer een infraroodsensor die afstanden meet. Vervolgens stellen de lenzen scherp op waar je naar kijkt.

Brildragende professor Carlos Mastrangelo is één van de bedenkers van deze nieuwe oplossing. Hij vroeg zich af waarom hij gebruikmaakt van een 'technologie die door Benjamin Franklink werd ontwikkeld' terwijl hij 'niet in de 18de eeuw leeft'. Daarom ontwierp hij een bril die zelf focust. "De meeste mensen hebben een leesbril die ze steeds op en af zetten", zegt hij. "Dat hoeft niet langer. Je zet deze op en het is altijd helder, dichtbij en veraf."

Het huidige prototype is in staat om in minder dan 14 milliseconden scherp te stellen van het ene op het andere object. De accu gaat 24 uur mee. Aan het design valt echter nog wel wat te tweaken, want het montuur is dik en zwaar. De komende jaren werken de onderzoekers aan een betere versie.

De bril werkt overigens met een smartphone-app via Bluetooth. In de app is in te stellen welke sterkte de drager heeft. Aangezien dat is aan te passen, zou de bril zelfs bruikbaar blijven als je ogen slechter worden.