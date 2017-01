Deze draagbare glutentester is nu te koop

Voor wie om medische of om andere redenen geen gluten wil eten, is er nu de Nima.

De Nima, een handzaam apparaatje dat je eten binnen enkele minuten controleert op de aanwezigheid van gluten, werd vorig jaar al aangekondigd en is sinds deze week verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Gebruikers van de Nima stoppen een beetje van hun eten in een capsule en plaatsen de capsule vervolgens in het apparaat. Na 2 of 3 minuten geeft het apparaatje vervolgens uitsluitsel met een lachende of verdrietige emoticon.

Goedkoop is het gebruik van de Nima niet. De Nima-starterkit kost 279 dollar. Daar bovenop komt de prijs voor de capsules die je elk maar één keer kunt gebruiken. Een pak met twaalf capsules kost 72,95 dollar. Het is ook mogelijk tegen 20 procent korting een abonnement te nemen, waarbij je elke maand 24 capsules krijgt thuisgestuurd.

Andere allergieën

Nima werkt ondertussen aan nieuwe testapparaten voor mensen die last hebben van lactose-intolerantie of lijden aan een notenallergie. Daarnaast zijn er meer bedrijven die gadgets ontwikkelen waarmee je de chemische samenstelling van voedsel kunt bepalen.