Deze elektrische motor is 'retro-futuristisch'

De elektrische concept-motor van Alta Motors is sexy, modern én retro.

Alta Motors maakt de elektrische crossmotor RedShift. Van die hoog op de poten staande tweewielers met banden vol noppen die normaliter knetteren en janken. De elektrische variant doet dat niet. Daar kun je natuurlijk voor- of tegenstander van zijn. Voor de meeste mensen is een beetje rust aan het hoofd wel prettig. Maar het oog wil ook wat en de RedShift is niet de knapste brommer die je ooit gezien hebt.

De Street Tracker Concept kan wel rekenen op applaus van designliefhebbers. Hij is gebaseerd op dezelfde techniek als de bestaande motoren van Alta, maar in stijl is hij 'retro-futuristisch', om er maar even een lekkere oxymoron tegenaan te gooien. Het bereik is 80 kilometer. Meer dan genoeg voor rondjes op het circuit, maar nog wat mager voor dagelijks gebruik. De bestaande elektrische motoren van Alta zijn te koop vanaf 14.000 euro. De Street Tracker is voorlopig een concept, en heeft dus nog geen prijskaartje.