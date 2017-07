Deze hybride smartwatches brengt Fossil dit najaar uit

Horlogemaker Fossil brengt dit najaar nieuwe smartwatches uit die ogen als een klassiek horloge.

Horlogefabrikant Fossil komt dit jaar met twee nieuwe hybride smartwatches binnen de Q-lijn. Ze zien eruit als klassieke horloges, dus met fysieke wijzers en zonder display, maar hebben slimme technologie onder de wijzerplaat. Het gaat om de Q Accomplice en de Q Activist.

Eén van de nieuwe modellen is de Q Activist, een rond klokje in een 42mm-behuizing van roestvrijstaal. Hij is 12 millimeter dik en de batterij gaat vier maanden mee. Via bluetooth is hij aan de bijhorende Fossil Q-app te koppelen op Android of iOS.

Instelbare knoppen

Het horloge heeft instelbare knoppen. Zo kun je ervoor kiezen om een foto te maken met je smartphone door een knop op het horloge in te drukken of een ringtone te laten afgaan als je jouw telefoon kwijt bent. Ook meet hij slaap en activiteit. De Q Activist gaat vanaf 155 dollar kosten. De Q Accomplice is even duur en heeft dezelfde functies. Wel is hij iets kleiner (40mm) en dunner (11mm) en is het model beschikbaar in verschillende kleuren. Bandjes zijn verwisselbaar.