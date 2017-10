Deze installatie laat zien hoe je je voelt

Draag deze wearables en toon anderen jouw emoties op de Dutch Design Week.

In een met mist gevulde donkere kamer draag je drie bio-sensoren: een hartslag-, hersengolf- en huidgeleidingsmeter. Deze draagbare technologie in de audiovisuele installatie Aura van Nick Verstand meet jouw emoties en visualiseert deze in pulserende, gekleurde lichtcomposities. Normaal onzichtbare, intrinsieke gevoelens en emoties worden op deze manier zichtbaar voor jezelf, maar óók voor het publiek van de Dutch Design Week om je heen. Durf jij jezelf te laten zien?

Aura komt voort uit een TNO-onderzoek naar hoe je emoties kunt meten op basis van wearables die hartslag, ademhaling, en andere (neuro)fysiologische kenmerken registeren - mét respect voor privacy. Dit omdat onze economie draait om emoties en relaties. Mensen kopen geen kaartje voor een concert, maar voor een onvergetelijke avond met vrienden. Mensen zoeken geen nieuwe baan, maar een organisatie met een missie die past bij hun wereldbeeld en principes. Een sterkere emotionele verbinding heeft een hogere de waarde, zowel voor bedrijven als consumenten.

Wil je op maat bediend worden of hou je je emoties liever voor jezelf? Van wie is jouw emotie-data eigenlijk? Deze vragen en meer staan centraal in We know how you feel tijdens de Dutch Design Week tot en met 29 oktober op de locatie Design Perron.

