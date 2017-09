Deze kussengadget houdt je hoofd koel tijdens het slapen

De Moona houdt je kussen altijd op de juiste temperatuur en meet hoe je slaapt.

De Moona is een pad die je onder je kussen in het kussensloop stopt. Het systeem werkt met water. Via een gadget op het nachtkastje gaat een slangetje met water naar de Moona-pad, die de temperatuur van het water regelt. Zo blijft je hoofd koel tijdens je nachtmerries.

Volgens Moona zorgt deze opstelling dat je beter en sneller slaapt. Het apparaat werkt met een app, waarin je ook kunt aflezen hoe je hebt geslapen. Voordat je begint stelt Moona een aantal vragen, daarna kost het nog 10 nachten om je slaapgewoontes te leren kennen. Vervolgens past Moona zich daarop aan en verandert de temperatuur naar gelang je verkoeling of verwarming nodig hebt tijdens het slapen. Ook is er een temperatuurverschil waarmee de pad je 'op natuurlijke manier wakker maakt'.



Of het werkt, is natuurlijk maar de vraag. De gadget ziet er in elk geval wat lomp uit, maar het meeste verstop je in het kussen en achter je bed. Moona staat nu op Kickstarter. Early birds betalen 249 dollar. Pas in juni 2018 wordt hij geleverd. Uiteindelijk kost het product 399 dollar.

