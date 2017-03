Deze man verdient geld aan Trumps tweets en doneert het

Deze ondernemer verdient geld aan de Twitter-tirades van Trump en doneert alles aan de dierenbescherming.

De tweets van de Amerikaanse president Trump over bedrijven doen aandelenkoersen stijgen en dalen. Ondernemer Ben Gaddis bedacht een manier, de Trump and Dump-bot, om hier geld aan te verdienen voor het goede doel. "Binnen 30 minuten hadden we een klant-en-klaar plan op tafel."

Gaddis is eigenaar van digitaal marketingbedrijf The Think Tank (T3) dat verschillende kantoren in de VS heeft en klanten bedient als UPS en winkelketen 7Eleven. "De manier waarop Trump tweet werd veel besproken op onze kantoren. Vooral omdat de gevolgen voor beursgenoteerde bedrijven zo groot zijn", vertelt Gaddis aan RTL Z vanuit Austin, Texas.

Het effect van Trumps tweets

Met name tijdens zijn periode als presidentskandidaat moesten diverse bedrijven het ontgelden. Zoals Lockheed Martin, bouwer van de F-35 straaljager, waarover Trump tweette dat de kosten hiervoor de pan uit rezen. Het effect: een dalende beurskoers.

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 december 2016

Ook Boeing, die het presidentiële vliegtuig Air Force One maakt, moest er aan geloven. En General Motors, Toyota Motor Corp., en Ford, die alle drie auto's produceren in Mexico.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 januari 2017

Gaddis: "Een collega op kantoor in New York kwam toen met het idee om short te gaan op het aandeel van bedrijven waarover Trump tweette. Hij deelde zijn plan in een Slack-groep, er werden ideeën heen en weer gestuurd en binnen een half uur lag het plan er voor de Trump and Dump-bot. Twee dagen later was het gemaakt."

Verdienen in 20 milliseconde

Een bot is een computerprogramma dat zelfstandig taken kan uitvoeren die normaal gesproken door mensen uitgevoerd worden. De Trump and Dump-bot scant, met behulp van een algoritme dat @RealDonaldTrump volgt, tweets over beursgenoteerde bedrijven en meet dan of de berichten op dat moment op een schaal van honderd een positieve of negatieve toon hebben.

Zodra dit negatief is, vertelt het algoritme een hieraan gekoppeld E-Trade-account dat het short moet gaan op het betreffende aandeel. Dit gebeurt allemaal in 20 milliseconde.

In bovenstaand filmpje laat het zien hoe dat ging bij een tweet over Toyota. Trump schreef toen: "Toyota Motor wil nieuwe fabriek openen in Baja, Mexico, voor het bouwen van Corolla's voor de Amerikaanse markt. NO WAY! Of in Amerika of enorme invoerbelasting." Het aandeel Toyota daalde, maar de Trump and Dump-bot was de markten voor. "En toen maakten we winst. Een enorme winst. Dus als Trump tweet, redden wij een puppie."

Dertig honden op kantoor

Want het geld, Gaddis noemt geen bedragen, dat T3 hiermee verdient, wordt allemaal gedoneerd aan ASPCA, een Amerikaanse dierenbeschermingsorganisatie. "Wij zijn allemaal groot dierenliefhebbers. Hier in Austin nemen werknemers hun hond mee naar kantoor. Er lopen er meestal zo'n dertig rond."

Hij zegt dat iedereen het gewoon interessant vond of dit zou werken. "Een beetje humor, bedoeld om van die negatieve tweets van Trump toch nog iets positiefs te maken." Positief zijn en een goede werksfeer is dan ook belangrijk, zegt hij.

Zo mogen nieuwbakken ouders, man en vrouw, hun baby tot de leeftijd van zes maanden mee naar kantoor nemen. Er zijn speciale werkruimtes voor. Aan een vrijdagmiddagborrel doet het bedrijf weliswaar niet, maar wel zijn er 'cool sh*t Thursdays' die in het teken staan van nieuwe innovaties die werknemers gespot hebben, uiteraard met een drankje. En elke vijf jaar krijgen werknemers een reis aangeboden namens het bedrijf als bedankje.

Minder tweets over beursgenoteerde bedrijven

Voorlopig heeft Gaddis nog geen plannen om te stoppen met de Trump and Dump-bot. "We gaan hier in principe voor altijd mee door, al zien we wel dat sinds Trump president is er minder vaak wordt getweet over beursgenoteerde bedrijven. Waarom weet ik niet. Wij proberen ons hier op kantoor ook niet al te veel met politiek bezig te houden."

Tot nu toe is het bedrijf vier keer short gegaan. Op de vraag of het bedrijf de bot ook op andere bedrijven of personen zou willen loslaten zegt Gaddis: "Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand zulke grote macht heeft dat het markten zo in beweging krijgt."