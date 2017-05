Deze oordopjes laten je luisteren in laagjes

De Doppler Here One-earbuds filteren wat je beter of juist niet wilt horen.

Ik ben een groot fan van noise-cancelling koptelefoons. In het vliegtuig of achter de computer, heerlijk rustig. Maar hardlopend, op de fiets of in de auto gebruik ik toch wat lichters. Omdat ik graag hoor wat er om me heen gebeurt, of iemand me gedag roept, naar me toetert omdat ik iets niet gezien heb of me achterna rent omdat ik iets vergeten ben. Soms wil je afgesloten zijn met noise-cancelling, soms wil je er alleen een muziekje bij en de omgeving juist wel horen. Met de draadloze earbuds van Doppler Labs heb je twee in één.

De Doppler Here One draadloze oordopjes mengen jouw input met die van de buitenwereld. Dus wel muziek of een telefoontje, maar ook de buurtkinderen en de bus. Ze noemen het zelf augmented hearing en layered listening. Doppler-ceo Noah Kraft vertelt dat de earbuds vanwege het weg- of juist bijfilteren van omgevingsgeluid populair zijn bij forenzen en mensen die moeilijk horen.



Met Auto Tune bedenkt de koptelefoon zelf hoeveel buitenwereld goed voor je is. Sta je op de trein te wachten, dan doet Auto Suggest de suggestie om de snerpende piepfrequentie van de trein weg te filteren. Dat gaat simpelweg door een zoomertje via je telefoon. Op de werkvloer krijg je de daar passende tip. Het maakt in ieder geval het bedienen een stuk gemakkelijker, waardoor je die functies ook eens echt gaat gebruiken. Volgens Wired gaan deze oordopjes onze mening over koptelefoons veranderen. Voor 330 euro weet je waar ze het over hebben.