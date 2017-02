'Deze oordopjes van 13 euro klinken geweldig'

Audiofielen zijn dol op de Chinese KZ Ate-oordopjes, ondanks dat ze spotgoedkoop zijn.

De oordopjes zijn gemaakt door het Chinese Shenzhen Yuanze Electronics, dat al sinds 2008 oordopjes op de markt brengt. Het bedrijf is opgericht door Keith Yue, een audiotechnicus van het bekende autobedrijf Audio-Technica, en de klassieke componist Zen Li. Yue en Li hebben niet echt een webshop voor hun KZ-oordopjes, maar je vindt ze bij onder andere Amazon en Bol.com. Sinds de lovende reviews op grote hifi-websites zijn de KZ Ate-oordopjes nu echt een hit aan het worden. Er is zelfs een naam voor al die goedkope, kwalitatief hoogstaande Chinese oordopjes: Chi-Fi.

De oordopjes worden in een klein doosje geleverd met verschillende opzetstukjes voor de oren. Zo kun je naast de juiste maat ook nog eens het materiaal kiezen: rubber of schuim. Je draagt ze door de oordopjes in je oor te stoppen en de draad vervolgens over je oor te doen: alsof je een muzikant of presentator bent.

Aan die oordopjes zit de plastic behuizing vast, die ietwat doorzichtig is. Daarin zit alle technologie verstopt. In de kabel zitten een kleine afstandsbediening en microfoon verwerkt. Daarmee kun je inkomende oproepen beantwoorden en de muziek beheren door bijvoorbeeld een volgend nummer op te zetten.

Volgens AudioBudget klinken de oordopjes 'geweldig', of je nu popmuziek of elektronische platen luistert. Wired bevestigt: "De KZ Ate klinkt veel beter dan hij zou moeten doen." Waarom? Omdat ze de oordopjes vol kwalitatief hoogstaande onderdelen voor nét boven de productieprijs verkopen. Wired is duidelijk over de KZ Ate: "Dit is de impulsaankoop waar iedereen mee kan leven."

