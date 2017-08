Deze robot vervangt dure priester bij uitvaartceremonies

Robot Pepper verricht nu ook boeddhistische begrafenisrituelen. De als priester verkleedde robot slaat op de trommel en reciteert soetra's.

De Japanse maker van plastic gietvormen Nissei Eco, dat ook actief is in de uitvaartsector, schreef software voor de bekende robot van SoftBank. In een volledig ingerichte Boeddhistische tempel op begrafenisbeurs Life Ending Industry Expo (Endex) in Tokyo presenteerde het bedrijf zijn nieuwe vinding.

De maker denkt dat de robotpriester kan invallen nu Japanse priesters van vlees en bloed steeds vaker verstek moeten laten gaan. "Veel priesters nemen parttime baantjes om rond te komen", legt Michio Inamura van Nissei Eco voor de camera van Reuters uit. "Daardoor hebben ze 's ochtends en 's avonds geen tijd over om soetra's aan Boeddha voor te lezen."



Daarbij is de robotpriester een stuk goedkoper dan een échte. Voor omgerekend een kleine 400 euro komt Pepper voorrijden, terwijl je voor een levende geestelijke al snel vijf keer zoveel betaalt. Vooralsnog is er weinig interesse: Nissei Eco heeft nog geen boekingen binnen.



Andere zienswijze op technologie

Ook in Nederland hoeft de robot op weinig belangstelling te rekenen, verwacht lama Thubten Wangmo van de Boeddhistische Uitvaartvereniging Stupa. De spirituele leraar, die zelf nog les heeft gehad van de Dalai Lama, begeleidt regelmatig begrafenissen. Een computergestuurde priester noemt ze 'onmenselijk'. "Een robot kan geen priester zijn, omdat ie geen zelfvervullende geest heeft."

Hoewel de markt voor boeddhistische uitvaarten nog in de kinderschoenen staat, ziet Thubten Wangmo een stijging in de vraag. De robotpriester komt er echter bij haar niet in. Toch verbaast het de spiritueel leider niet dat het product juist in Japan is ontwikkeld. "Daar weet je het nooit. In Japan houden ze er een heel andere zienswijze op technologie op na."