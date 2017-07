Deze smartphone heeft een 'holografisch scherm'

RED belooft een smartphone met een scherm waarop je 2d, 3d én holografische beelden kunt bekijken.

De maker van high-end camera's, RED, heeft een telefoon aangekondigd. De Hydrogen One krijgt een scherm van 5,7-inch en gebruikt nanotechnologie om 'te wisselen tussen 2d-content, holografische beelden, 3D-beelden en interactieve games'. Hiervoor zou geen aparte bril nodig zijn.

"Het is niet goed te beschrijven, tot je het zelf ziet", schrijft RED-oprichter Jim Jannard in een forumpost. "Onze technologie in dit scherm heb je nooit eerder gezien." Naast beeld probeert RED ook geluid te verbeteren. Zo gebruikt de telefoon een algoritme om stereogeluid om te zetten in 'multi-dimensionale audio'.

Modules die je er op klikt

De Hydrogen One ondersteunt verschillende modules die erop geklikt kunnen worden. Daarbij ligt de focus op de camera van het toestel met bijvoorbeeld opzetlenzen. Bekend is dat het toestel een usb-c-ingang krijgt, een koptelefoonaansluiting en een ingang voor microSD. Meer specificaties zijn niet bekendgemaakt.

De telefoon komt in twee versies beschikbaar en wordt begin 2018 verscheept. De goedkoopste versie van aluminium kost 1195 dollar. Er komt ook een nog duurdere variant van 1595 dollar met titanium afwerking.