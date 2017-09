Deze smartwatch laadt op met zonnestralen

LunaR is een slim horloge, maar wel één waarvan de batterij niet snel op gaat. Je laadt 'm op in de zon.

De LunaR-smartwatch is een hybride. Dat betekent dat er fysieke wijzers op zitten, maar dat hij ook aan een app gekoppeld kan worden. Via lampjes op het horloge krijg je bijvoorbeeld een melding als er een berichtje op de telefoon binnenkomt. Daarnaast kun je er tijden in andere steden op de wereld mee checken en houdt de wearable beweging en slaap bij.

Over de wijzerplaat zit een transparant zonnepaneel om energie op te wekken, waar de smartwatch mee werkt. Kom je nauwelijks buiten, dan is het apparaatje altijd nog via een meegeleverde kabel te laden.



De LunaR is via Kickstarter te koop vanaf 138 dollar. De makers hebben hun doel van 50.000 dollar al gehaald. Na de bestelling heb je hem in december van dit jaar in huis, beloven de makers.



