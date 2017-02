Deze super slowmotions maken smartphones straks

Een nieuwe Sony-chip voor smartphones maakt schitterende slowmotions in full-hd met duizend beeldjes per seconde.

Sony heeft een nieuwe beeldsensor aangekondigd die scherpere beelden kan schieten van bewegende objecten. Het wordt mogelijk om slowmotion-filmpjes met duizend frames per seconde te maken in full-hd-resolutie. Dat is op die resolutie volgens Sony acht keer sneller dan met de huidige smartphones mogelijk is. Sony gebruikt hiervoor een nieuwe methode die beeldsignalen razendsnel op een tijdelijk geheugen opslaat. Het is mogelijk om een stilstaand beeld van 19,3 miljoen pixels uit te lezen in slechts 1/120e van een seconde.

Sony ​zegt dat smartphones plotselinge snelle bewegingen kunnen detecteren waarna automatisch de speciale high-speed modus wordt geactiveerd. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe chip in smartphones is te verwachten. Mogelijk duurt dit nog twee jaar. De Japanse fabrikant heeft een demonstratievideo gepubliceerd waarin de resultaten van de nieuwe chip zijn te zien.

Kijk hier meer Video's van de Dag