Deze techniek registreert hartslag door naar gezicht te kijken

Panasonic brengt met de techniek het stressniveau van golfers in beeld.

Om een golfballetje te slaan moet je beheerst zijn. Dat lijken golfspelers vaak wel, maar gaat onder de uiterlijke rust het hart tekeer? Voor de Panasonic Open Golf Championship later deze maand in Japan gaat Panasonic dat inzichtelijk maken. De hartslagen van golfers komen in beeld te staan. De hartslag wordt niet met een band om de borst gemeten, maar afgelezen van het gezicht met een speciale camera. Het moet voor extra inzicht en spanning zorgen bij het uitzenden van de wedstrijden.

Dat gebeurt bij andere sporten ook al, maar dan wordt gebruikgemaakt van wearables. Panasonics camera heeft een sensor met een speciale radar die subtiele kleurverschillen in het gezicht detecteert, wat komt omdat het bloed rondgepompt wordt.

Even nauwkeurig als sensoren

De sensortechniek van Panasonic werd in samenwerking met de universiteit van Kyoto ontwikkeld. Je kunt je afvragen hoe nauwkeurig de technologie is en of sporters niet beter een hartslagmeter om kunnen doen, maar volgens deze studie zou het vrijwel geen verschil maken in de resultaten. Of de techniek nog ingezet wordt buiten het golftoernooi is op dit moment niet bekend.

Philips en Microsoft

Overigens was het met speciale software voor Microsofts Kinect ook al mogelijk om hartslagen af te lezen. Ook demonstreerde Philips enkele jaren geleden een iPad-app waarmee hetzelfde mogelijk was.

Helemaal nieuw is de technologie van Panasonic dus niet, maar het wordt later deze maand wel groots ingezet om de spanning letterlijk van de gezichten van sporters af te lezen. Wellicht zien we deze technologie later terug bij het voetbal tijdens penaltyseries.

