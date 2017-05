Deze techniek versoepelt controle handbagage op vliegveld

Door nieuwe technieken kan je mogelijk weer van alles meenemen dat nu in het vliegtuig verboden is.

"De vraag is niet óf, maar wanneer de moderne poortjes worden ingevoerd." Dat zegt de ceo van IDSS, een van de bedrijven die die soort apparaten ontwikkelt, tegen Bloomberg.

De afgelopen jaren zijn de beveiligingsmaatregelen op vliegvelden veel strenger geworden. De VS heeft voor passagiers uit sommige landen zelfs een verbod op laptops ingesteld en wilde dat eigenlijk ook voor Europese reizigers doen. Een bekende frustratie is ook de limiet aan vloeistoffen die passagiers mogen meenemen. Het gevaar zou zijn dat je daar een bom van kan maken.



De kans is aanzienlijk dat die frustraties binnenkort tot het verleden behoren. Bloomberg schrijft dat zeker vier grote fabrikanten van vliegveldbeveiliging nieuwe apparaten hebben ontwikkeld die veel beter zijn in het scannen van tassen en objecten.

Meer details

De huidige tassenscanners werken op basis van een redelijk eenvoudige röntgentechnologie. De scanners die nu zijn ontwikkeld lijken meer op CT-scans, die veel gedetailleerdere beelden kunnen maken. De scanners maken niet twee beelden, maar draaien om het te scannen object heen en maken honderden scans per seconde uit meerdere hoeken. Daardoor ontstaat er een zeer gedetailleerd beeld, bijvoorbeeld van de binnenkant van een laptop.

De technologie wordt al gebruikt voor het scannen van ruimbagage. Maar tot nu toe was het niet mogelijk om het ook te gebruiken voor het scannen van handbagage, omdat het veel te grote apparaten waren. Dat probleem is nu opgelost, door goed te kijken naar het gebruik van de technologie in de medische wereld.

Hoewel de fabrikanten dus optimistisch zijn, is er nog wel een horde te nemen. De apparaten moeten nog wel worden getest in een echte vliegveldomgeving en de autoriteiten moeten nog goedkeuring geven voor het gebruik ervan.