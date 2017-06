Deze tegels wekken op schoolpleinen stroom op

Bijna 10 jaar geleden brak Energy Floors door met een dansvloer die stroom opwekt. Maar die vloer gaat een stuk slimmer worden.

De medewerkers van het Rotterdamse Energy Floors leggen over de hele wereld tijdelijke energie-opwekkende dansvloeren neer. Maar het is tijd voor meer permanente oplossingen. Het doel van Energy Floors is om schoolpleinen, stations en stoepen vol te leggen met hun slimme tegels. Die wekken dan niet alleen energie op door er over heen te lopen, maar ook met ingebouwde zonnepanelen. Deze zomer worden de eerste tegels al gelegd.

Later hopen de Rotterdammers nog allerlei sensoren aan hun tegels toe te voegen, zodat ze kunnen bijhouden hoeveel mensen er over de tegels lopen. Bovendien kunnen de tegels voelen in welke richting er wordt gelopen. Handig voor steden die verkeersstromen in kaart willen brengen. We spraken Michel Smit, de baas van Energy Floors. Bekijk onze reportage:



