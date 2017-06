In deze vakantielanden is het mobiele bereik het slechtst

Nederland heeft één van de beste mobiele netwerken, met bijna overal 4G-bereik. Maar dat geldt vaak niet voor de landen waar we op vakantie gaan.

Lees ook: Geen roamingkosten in EU meer: waar moet je nog wel op letten?



Misschien heb je tijdens vakantie geen heimwee naar Nederland, maar je gaat waarschijnlijk wel verlangen naar je snelle en stabiele 4G-verbinding. Want Nederland scoort volgens onderzoeksbureau OpenSignal heel goed op zowel mobiel bereik als de snelheid van je verbinding: we staan respectievelijk op plek 6 en 5 van de wereld, achter landen als Zuid-Korea en Noorwegen, met een 4G-dekking van 86 procent en gemiddelde snelheid van 38Mbps.

Maar onze populaire vakantiebestemmingen scoren een stuk minder goed. Neem bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië: de populairste vakantielanden volgens de ANWB. Van de vier staat Spanje er qua mobiel bereik het beste voor, op plek nummer 30 (4G-dekking 72 procent). Italië volgt op plek nummer 56 (60 procent), Duitsland en Frankrijk op respectievelijk 60 en 61 met beide een 4G-dekking van 58 procent.

Helemaal onderaan de 4G-dekkinglijst staan Sri Lanka (40 procent), Ecuador (41 procent) en Ierland (49 procent).

Traag in India en Costa Rica

Dan de 4G-snelheden: daar scoren Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië wel een stuk beter op. Zo staat Italië op plek 16 met een gemiddelde 4G-snelheid van 29Mbps, waarna Spanje (plek 17, 28Mbps), Frankrijk (plek 34, 24Mbps) en Duitsland (plek 45, 20Mbps) volgen.

De slechtstscorende landen zijn Costa Rica (5Mbps), India (5Mbps) en Indonesië (7Mbps). Maar wees niet getreurd: met een snelheid van 5Mbps kun je volgens Netflix nog steeds in HD streamen.

Meer over mobiel internet op reis:

Geen roamingkosten in de EU meer: waar moet je nog wel op letten?