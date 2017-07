Disney maakt met AR een magisch bankje

Disney Research heeft een 'magisch' bankje gemaakt waarop dankzij augmented reality allerlei bijdehante dieren naast je komen zitten.

Augmented reality heeft in een paar jaar enorme sprongen gemaakt. Je kan het bekijken via een bril of je telefoon, maar dat zorgt volgens Disney juist voor een barrière. Er zit immers altijd nog een stukje technologie tussen jou en de virtuele objecten die in de echte wereld worden geprojecteerd.

Met het project Magic Bench heeft Disney een ogenschijnlijk doodgewoon bankje voor een grote tv gezet. Een normale camera uitgerust met een dieptescanner brengt de ruimte in 3D in beeld. De kijker ziet zichzelf in spiegelbeeld zitten, en ineens loopt er een pratende geit, een kikker, olifant of een giraffe het beeld in. Ze kunnen achter de kijker doorlopen, voorlangs en ook op het bankje komen zitten.



Als een dier zich stoot of gaat zitten, dan voelen de kijkers dat ook echt. Het magische bankje is uitgerust met vier trilmotoren, waardoor het allemaal nog realistischer lijkt. Disney heeft bewust voor een bankje gekozen, omdat dat het gedrag van de deelnemers beter te voorspellen maakt. Zo kunnen de virtuele dieren nog bijdehanter reageren. Ook biedt de methode met het grote scherm de mogelijkheid om met een hele groep tegelijk dezelfde AR-ervaring te hebben.