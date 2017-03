Dit is Apple van plan met augmented reality op de iPhone

Apple zet vol in op augmented reality. Niet alleen voor de volgende iPhone, maar later mogelijk zelfs met een AR-bril.

Apple kijkt al een tijdje met interesse naar augmented reality, maar het bedrijf houdt zijn kaken op elkaar als het over eigen toepassingen gaat. Bloomberg heeft meerdere bronnen gesproken die zeggen dat Apple wel degelijk aan de slag is met AR. Zo zouden er honderden mensen binnen het bedrijf aan de technologie werken. Daaronder zijn bijvoorbeeld Yury Petrov (voorheen Oculus) en Avi Bar-Zeev (voorheen HoloLens en Google Earth).

De iPhone die in september verschijnt, heeft mogelijk al enkele AR-functies. Zo wordt de mogelijkheid bekeken om virtuele objecten in beeld te plaatsen via de camera van het toestel. Daarnaast is de scherptediepte in foto's naar verwachting achteraf nog aan te passen, door de focus te verleggen. De nieuwste Huawei Mate-toestellen bieden zo'n functie al. Met een iPhone 7 Plus en zijn dubbele camera kunnen gebruikers al een professioneel ogende scherptediepte instellen. Deze is echter nog niet achteraf aan te passen. Dankzij AR zou het zelfs mogelijk zijn om een bepaald object uit de afbeelding te halen en hem 180 graden te draaien.

Naast nieuwe cameratoepassingen zou Apple ook werken aan een AR-bril, maar het zou nog wel even duren voordat we daar iets van zien. Eerst moet de technologie op de iPhone in orde zijn. Tim Cook noemde augmented reality vorige maand een kerntechnologie die even fundamenteel kan zijn als de smartphone zelf. "De technologie is toepasbaar in het dagelijks leven van heel veel mensen", zegt hij. Cook is meer te spreken over augmented reality dan over virtual reality. "Met AR ben je nog aanwezig in de echte wereld. Je sluit de werkelijkheid niet af, maar je maakt hem beter."