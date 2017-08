Dit is de eerste smartwatch van Louis Vuitton

De smartwatch van Louis Vuitton biedt slimme functies, maar is vooral een luxeproduct met een fiks prijskaartje.

Met de Tambour Horizon levert modemerk Louis Vuitton zijn eerste smartwatch af. Het is een ronde wearable die in de kleuren Black, Graphite en Monogram beschikbaar komt. De 42mm-behuizing is gemaakt van geborsteld roestvrijstaal en bandjes zijn verwisselbaar. Hij is wel vrij dik: 12,5 millimeter. Aan de voor en achterkant is het apparaatje voorzien van sterk saffierglas

De smartwatch werkt met Android Wear 2.0 en doet alles wat je ervan verwacht. Zo kun je notificaties ontvangen voor berichten en het weer, houdt hij je beweging bij en past de tijd automatisch aan als je tijdzones passeert. Voor de fervente reiziger is er een My Flight-functie die je op de hoogte houdt van je vliegtuigvlucht en boardingtijden. Ook is de watch voorzien van een stedengids.



Op het amoled-touchscreen kunnen verschillende uurwerken van Louis Vuitton getoond worden. Het scherm heeft een resolutie van 390 bij 390 pixels, het horloge kan 30 meter onder water. Voor 2900 dollar haal je er één in huis.



Lees ook: De smartwatch is nog steeds geen must-have