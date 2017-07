Dit is de eerste Tesla Model 3 die uit de fabriek kwam

De eerste 'betaalbare' Tesla is van de band gerold. Tesla-ceo Elon Musk deelde vanochtend foto's van de auto.

Tesla-ceo Elon Musk heeft op Twitter foto's van de eerste Model 3 geplaatst. De auto gaat naar Musk zelf. De eerste klant die een pre-order had gedaan, Ira Ehrenpreis, had recht op de eerste Model 3, maar gaf zijn rechten aan Musk. "Als een cadeautje voor mijn 46e verjaardag”, aldus Musk.

De eerste 30 klanten krijgen de Model 3 aan het einde van de maand. In augustus worden er honderd Model 3's geproduceerd, een maand later al meer dan 1500 en in december moet dat aantal zijn opgeschroefd tot 20.000. Er zijn al meer dan 400.000 bestellingen binnen.



Met de Model 3 wil Tesla voor het eerst de massamarkt voor auto's betreden. De wagen is met een prijs van 35.000 euro goedkoper de vorige Tesla-modellen. Op onze Facebook-pagina vertelt Merijn je de belangrijkste weetjes over de Tesla Model 3.



Kijkje in de Tesla-fabriek

Voor Bright TV bezochten begin 2016 de Tesla-fabriek in Californië:



