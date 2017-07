Is dit de laatste usb-kabel die je nodig hebt?

De makers van de Anchor-kabel willen ervoor zorgen dat je minder kabels en snoeren mee hoeft te nemen.

De Anchor is een kabel die werkt met opzetstukjes. Je hebt er één voor micro-usb, één voor usb-c en één voor lightning, die je in het apparaat stopt. De kabel verbindt dan via een magneetje automatisch aan het opzetstukje. Op die manier wissel je snel tussen je apparaten. Je trekt de kabel bijvoorbeeld van je iPhone om hem vervolgens te koppelen aan het opzetstukje dat in je Android-tablet zit.

1,2 meter en van staal

De kabel is 1,2 meter lang en heeft een stalen behuizing waardoor hij niet alleen stevig is, maar ook niet in de knoop raakt. Daarnaast krijg je levenslang garantie op de kabel, aldus de makers in hun Kickstarter-campagne.

De Anchor is met name bedoeld om mobiele apparaten op te laden, zoals smartphones, tablets en smartwatches. Het is ook mogelijk om via usb-c laptops op te laden, zoals de nieuwe Macbook, maar dat gaat lang niet zo snel als met de standaard laptoplader.

Extra opzetstukjes

Voor 30 euro heb je de kabel rond januari volgend jaar binnen. Je krijgt er dan twee opzetstukjes bij (zelf te kiezen), maar de makers laten weten dat je binnenkort via de Kickstarter-pagina ook extra opzetstukjes kunt bestellen.