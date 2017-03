Dit is het beste beeld van de Samsung Galaxy S8 tot nu toe

Smartphone-expert Evan Blass zette een duidelijke render van de Galaxy S8 online.

Eind van de maand zou Samsung hem op een event in New York willen onthullen, maar op de laatste dag van het Mobile World Congress lekt het duidelijkste beeld van de Galaxy S8 alvast uit. De afbeelding is afkomstig van Evan Blass, die in het verleden talloze keren plaatjes van smartphones lekte voor de aankondiging.

I think this is what you've been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R — Evan Blass (@evleaks) 1 maart 2017

De render toont de nieuwe smartphone van Samsung met een scherm die aan de zijkanten doorloopt in de randen. Ook de bezels boven en onder het display zijn een stuk kleiner dan in vorige Galaxy S-toestellen. Dat komt onder meer omdat de fysieke thuisknop ontbreekt. De vingerafdrukscanner komt mogelijk op de achterkant naast de camera, maar daarvan publiceerde Blass geen plaatje.

Koptelefoonaansluiting

Van de voorkant is verder af te leiden dat er mogelijk een irisscanner naast de frontcamera komt, waarmee je de telefoon kunt ontgrendelen. Aan de linkerkant van de Galaxy S8 is een extra knop te zien, die je volgens geruchten gebruikt om Samsungs spraakassistent Bixby te openen. Aan de onderkant is een inkeping te ontwaren, waar je het kabeltje van de koptelefoon in prikt. Die ingang verdwijnt dus (nog) niet.

Aankondiging 29 maart

Samsung was wel aanwezig op het MWC. Tijdens de presentatie van de Galaxy Tab 3 toonde het bedrijf een korte teaser van de Galaxy S8 met de aankondigingsdatum, 29 maart. Toen viel al te zien dat Samsung bezuinigde op schermranden in zijn nieuwe toestel. Enkele dagen geleden lekte ook een filmpje waarin de vermeende telefoon te zien was. Beelden daarvan waren minder scherp, maar komen overeen met de render van Blass. Op de beelden was ook een deel van de achterkant te zien, met de vingerafdrukscanner naast de camera.

Bekijk onze livestream vanaf Mobile World Congress: