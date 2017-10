Dit wordt het groenste hotel van Nederland

Op het Amsterdamse Java-eiland verrijst het spectaculaire en duurzame hotel Jakarta.

Aan het IJ met uitzicht op station Amsterdam Centraal komt een 30 meter hoog hotel gemaakt van hout met glazen gevels. De door architectenbureau SeARCH van Bjarne Mastenbroek gekozen materialen zijn van dusdanige kwaliteit dat ze onafgewerkt kunnen blijven. Regenwater wordt opgevangen, zonne-energie wordt omgezet in elektriciteit voor de verwarming van het douchewater en de koeling en verwarming van het hotel zelf gebeurt met een warmte- en koudeopslagsysteem.

Uniek voor Nederland is het houten dragende skelet van het 30 meter (toch al snel 10 verdiepingen) hoge gebouw. Op de begane grond van Hotel Jakarta is een Indonesisch getinte ‘pasar’ met horeca en cultuur, waarvoor het Tropenmuseum de programmering doet. De subtropische binnentuin met drie meter hoge palmen in het binnenste van dit glazen gebouw wordt aangelegd door de Hortus Botanicus.

Op de hoogste verdieping van het hotel komt Skybar Malabar met een panoramisch uitzicht op het IJ. De naam is een afgeleide van een vulkaan op Java.

Voor een gebouw op de kop van het Java-eiland zijn al ettelijke ontwerpen de revue gepasseerd. In de tussentijd lag het gebied onbebouwd te wachten, maar ontwikkelde het een eigen waarde als leegte in de stad en plek voor tijdelijke projecten. Het voorstel van SeARCH geeft het eiland een kop, maar laat tegelijkertijd ruimte voor alles wat er vanzelf al is ontstaan.

Hotel Jakarta is symbolisch voor WestCord Hotels. Ook Hotel New York in Rotterdam, waar vroeger de lijndienst naar New York vertrok, is onderdeel van de hotelgroep. Precies op de plek waar nu Hotel Jakarta verrijst, vertrok een lijndienst naar Jakarta. Hotel Jakarta in Amsterdam zal in maart 2018 de deuren openen.