Dit zijn de eerste beelden van 'Android-opvolger' Fuchsia

Googles nieuwe besturingssysteem Fuchsia zou Android op termijn vervangen. Hoe het systeem eruit ziet, is nu voor het eerst te zien.

Afgelopen augustus werd duidelijk dat Google aan een nieuw besturingssysteem werkt dat op zowel krachtige apparaten (smartphones en tablets) als zwakke apparaten (slimme koelkasten en thermostaten) kan draaien. Toentertijd was er nog heel weinig informatie beschikbaar, maar sinds vandaag biedt Google informatie over het besturingssysteem aan, onder andere de mogelijkheid voor ontwikkelaars om alvast een hele vroege versie te draaien. Daardoor krijgen we voor het eerst beelden te zien van Fuchsia.

De beelden, die door Ars Technica zijn gepubliceerd, tonen een homeknop, toetsenbord en een soort van beheerder voor je schermen, zoals actieve apps en webpagina's. Aan de onderkant zie je jouw profielfoto, de datum en tijd, de huidige locatie en het accu-icoontje. Door op je avatar te drukken krijg je extra opties te zien, zoals de wifi aan zetten, schermhelderheid veranderen of 'niet storen' inschakelen.

Vooralsnog is het homescreen een soort gigantische lijst waar je verticaal doorheen kunt scrollen. Daar vind je kaarten met recent geopende apps en een lijst met slimme suggesties, bijvoorbeeld of er vertraging op jouw dagelijkse route naar werk is. Ook kun je vensters zelf verplaatsen, bijvoorbeeld door er een paar naast elkaar of onder elkaar te zetten.

Door op je avatar te drukken vind je allerlei opties, zoals de wifi inschakelen.

De schermen kun je zelf opdelen en aanpassen.

Er is ook een nieuw toetsenbord en allerlei Google Now-achtige suggesties te zien.

Dit ontwerp heeft wat weg van de software van de Macbook.

Google wil meer controle

​Google schrijft in de documentatie van Fuchsia dat het besturingssysteem is bedoeld voor 'moderne smartphones en computers', waarmee het mogelijk de opvolger van Android wordt. Android is met een marktaandeel van 81,7 procent met afstand het populairste mobiele besturingssysteem. Daarna volgt Apples iOS met 17,9 procent.

Met Fuchsia zou Google veel meer controle krijgen over het besturingssysteem. Bij Android is Google nog afhankelijk van allerlei opensourceproducten als Linux en Java, wat problemen oplevert: als daar iets wordt aangepast moet Google ook Android daarop aanpassen.

Bij Fuchsia worden ze vervangen door onderdelen die door Google zijn ontwikkeld. Het zou dan gaan om onder andere een nieuwe kernel, het onderdeel dat de software met de hardware verbindt, en een nieuwe programmeertaal voor apps.

Mogelijk rond 2020 klaar

Het Fuchsia-project is begonnen aan het begin van 2016, zo zegt Google-ontwikkelaar Travis Geiselbrecht tegen Ars Technica. De ontwikkeling van Android heeft zo'n vijf jaar geduurd, waardoor het mogelijk is dat Fuchsia rond 2020 op de eerste apparaten verschijnt, zo schrijft de techwebsite.

Of het project wordt plotseling geannuleerd, zoals Googles modulaire smartphone Project Ara. De tijd zal het leren.