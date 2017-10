Doneer je lawaai aan de wetenschap

Doneer een minuutje van het achtergrondlawaai om je heen, zodat de ruisonderdrukking bij bellen via internet verbeterd kan worden met behulp van kunstmatige intelligentie.

Het RRNoise-project van browsermaker Mozilla, bekend van Firefox, gebruikt zelflerende algoritmes om noise-cancelling te verbeteren. Hiervoor zijn de onderzoekers op zoek naar jouw lawaai. Je kunt een minuutje van je lawaai doneren. Ze zoek op zoek naar geluidsopnames waarbij jij tegelijk praat via een smartphone of computer.

De onderzoekers verzamelen deze opnames van realistische omgevingen met achtergrondlawaai, zoals op kantoor, op straat of in je auto. Des te meer lawaai, des te beter kan de deeplearning-software het omgevingsgeluid eruit te filteren. Het gaat dus niet alleen om ruis, maar bijvoorbeeld ook om stemmen of verkeer op de achtergrond.

Het resultaat zou beter moeten zijn dan de huidige methode om ongewenst achtergrondlawaai te filteren. Je kunt het resultaat van RRNoise zelf proberen. RRNoise moet helpen om de geluidskwaliteit van WebRTC, oftewel audio- en videochatten via webbrowsers te verbeteren. Met name als er meerdere sprekers in lawaaierige kamers zijn. WebRTC is direct in webpagina's te gebruiken voor audio-opnames.

RRNoise gebruikt klassieke signaalverwerking in combinatie met deep learning. Het vergt geen krachtige computers of zware grafische kaarten. Sterker nog: het project draait op een zeer goedkoop Raspberry Pi-microcomputertje.

