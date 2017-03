Doorbraak energieopslag: 100-dollargrens bereikt

Straks in huis of in de auto: een batterij die minstens 6000 keer opgeladen kan worden en minder dan 100 dollar per kWh kost.

Er is een doorbraak in de opslag van energie. Een heikel punt van duurzame energiebronnen ten opzichte van fossiele energie: hoe je het bewaart. Het waait niet altijd, terwijl je wel constant een opgeladen laptop wilt hebben. En de zon schijnt vooral als je het niet koud hebt. Maar in het opslaan van energie is nu een magische grens bereikt: 100 dollar/euro per kWh.

Wetenschappers van het City College of New York ontwikkelden batterijen die duizenden keren opgeladen kunnen worden en minder dan 100 dollar per kiloWattuur opslagcapaciteit kosten. Guatam Yadav van het energie-onderzoekscentrum Cuny van het CCNY heeft met zijn collega's een bestaande techniek met mangaandioxide-zink batterijen verbeterd. Het resultaat: een batterij die minstens 6000 keer opgeladen kan worden en minder dan 100 dollar per kWh kost. De start-up Urban Electric Power komt binnenkort met de eerste batterijen op de markt.

Die 100-dollargrens is als punt op de horizon genoemd, waarna de markt definitief zou openbreken. Dat zou niet alleen meer groene energie, maar ook goedkopere prijzen voor accu's als opslag in huis en elektrische auto's moeten opleveren.