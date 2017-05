Draag belangrijke locaties om je vinger

Draag dat ene belangrijke plekje altijd bij je in de vorm van een ring om je vinger. Dat kan met de 'You Are Here'-sieraden van een Italiaanse designer.

Waar je voor het eerst gezoend hebt. Waar je geboren bent. Je eerste huis. De plek waar je ooit nog eens naartoe wil. Draag een herinnering (of wens) letterlijk bij je met deze plattegrond ring. Een kaart blijkt veel meer doelen te hebben dan enkel je de weg wijzen. Nieuwste hebbeding voor stadsplanfestisjisten is deze ring voor om je vinger, gemaakt van een stukje stedelijk weefsel.



De Italiaanse Talia Sari is als industrieel ontwerper al zes jaar bezig met juwelen en stadsplattegronden. Na vele omzwervingen is ze in New York terecht gekomen. Ze draagt haar eigen omzwervingen bij zich, maar is nu klaar om ook jouw verhaal te vertellen. Je kunt haar jouw favoriete locatie sturen, dan maakt zij er een ring van. Op de website You Are Here kies je de locatie, zilver of goud, ketting, ring of broche en Sari gaat aan de slag. Haar Kickstartercampagne bracht 150.000 dollar op.

Eerder zagen we al klokken van stukken plattegrond en de sjaal van Barentsz UrbanFabric die je de mogelijkheid biedt vast te leggen waar jouw verhaal plaats vond (of nog plaats gaat vinden). Met een pin uit de bijgeleverde set van vijf draag je een herinnering aan een gebeurtenis of een plan bij je, of het nou Rotterdam of de Noord-Zuidlijn betreft.