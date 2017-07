Draag deze bril en knipper om de lampen te doven

Een brilsensor ziet het verschil tussen moedwillig of per ongeluk knipperen met de ogen en laat mensen zo de verlichting bedienen.

De technologie achter deze bril is met name geschikt voor mensen die moeite hebben om apparaten te bedienen, bijvoorbeeld door een verminderde motoriek. Een sensor op de bril registreert wanneer de drager zijn ogen knippert. Die informatie kan omgezet worden om lampen aan en uit te zetten of om berichten op de computer te schrijven.

Een werkende versie van de bril werd door een team van het Georgia Institute of Technology gemaakt, in samenwerking met de Chinese Academy of Sciences in Beijing. De bril detecteert knipperen dankzij bewegingen aan de zijkant van de ogen. Drie keer knipperen zet bijvoorbeeld een actie in werking via de sensor.

Door dit soort drempels in te stellen, moet vermeden worden dat de lampen bijvoorbeeld ineens uit gaan als iemand per ongeluk een keer knippert.