Drone bezorgt bloedzakken in Eindhovens ziekenhuis

Een drone van TU-studenten gaat in het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven medicijnen en bloedzakken bezorgen.

De afgelopen jaren hebben studenten van de TU Eindhoven gewerkt aan de BlueJay, een drone die autonoom binnenshuis kan vliegen. Omdat de propellers van BlueJay zijn afgeschermd en hij uitwijkt voor obstakels, zoals mensen in de gang, is hij volgen de makers niet gevaarlijk. Ook kan hij tegen een stootje. Dus mocht je er per ongeluk tegenaan lopen, dan herstelt de drone zich automatisch.

De BlueJay is vandaag in het Máxima Medisch Centrum gepresenteerd. Om te laten zien hoe flexibel het apparaat is, laat het team van BlueJay de drone boter-kaas-en-eieren​ met kinderen spelen. De drone pakt de houten speelstukken uit je hand op en plaatst ze op het bord – alles volledig autonoom.



Door in de hoeken van de ruimte sensoren te hangen, weet de drone waar hij zich bevindt. Op die manier worden ook obstakels zoals mensen en kasten waargenomen. Het idee is om gangen en kamers van het ziekenhuis van deze sensoren te voorzien, waarna de drone van plek A naar B bijvoorbeeld snel een bloedzak kan bezorgen.



'Verplegers krijgen meer tijd'

Het idee achter de drone is dat het apparaat de komende jaren simpele taken uitvoert, zoals het brengen van medicijnen. Een medewerker geeft deze objecten aan, waarna de drone het naar de patiënt brengt. Door deze hand-en-spandiensten moeten verplegers meer tijd krijgen om zich te richten op de verzorging van patiënten.

Uiteindelijk moet de drone ook patiënten kunnen helpen door bijvoorbeeld te reageren op commando's, zoals de verwarming hoger of lager zetten of de lichten aan- of uitdoen. Deze simpele, maar tijdrovende taken worden nu door verplegers uitgevoerd.

Met het experiment hoopt Ties van Loon, één van de techneuten achter BlueJay, erachter te komen waar ziekenhuizen de drone allemaal voor willen gebruiken. "Om BlueJay te laten slagen, hebben we partners nodig waarmee we de functionaliteiten van de drone kunnen onderzoeken."

Niet in de weg vliegen

Gynaecoloog Marlies Bongers van het Máxima Medisch Centrum is positief over de BlueJay. "Het werk dat nu door twee verplegers wordt gedaan, zou uiteindelijk, misschien binnen zes jaar al, door één verpleger en een drone kunnen worden uitgevoerd", zegt ze tegen RTL Nieuws. De verplegers van het ziekenhuis zijn iets sceptischer. Zij denken juist dat het nog lang zal duren voordat de drone daadwerkelijk door de gangen vliegt en medicijnen bij patiënten brengt. Maar als ze daardoor meer tijd krijgen om aan patiënten te spenderen, is dat mooi meegenomen.

"We volgen de ontwikkelingen rondom BlueJay", zegt Lucien Engelen, directeur van REshape, het innovatiecentrum van het Radboud UMC. "Autonome robots zoals deze drone vormen een nieuwe trend in de medische sector." Het belangrijkste waar de BlueJay volgens Engelen rekening mee moet houden, zijn de verkeersstromen: ze moeten het personeel niet in de weg zitten. "Ook wil je dat er rust is voor patiënten, want drones maken nu nog best veel kabaal." Van Loon zegt dat hun drone relatief best stil is.

Bierglazen

De BlueJay is overigens niet alleen voor ziekenhuizen geschikt. Hij wordt ontwikkeld om allerlei taken binnenshuis uit te voeren. Zo opende BlueJay begin 2016 een zogeheten dronecafé, waar drones glazen bier bezorgden en lege glazen weer afhaalden.

Begin 2016 zag je in Bright TV een reportage over een drone die kopjes koffie bezorgt in het Amsterdamse A-Lab, de CoffeeCopter:



