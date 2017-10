Drone botst op passagiersvliegtuig in Canada

Een drone is op een vliegtuig geknald bij een vliegveld in het Canadese Quebec. Er vielen geen gewonden.

Het drone-ongeluk vond donderdag plaats, zo maakte de Canadese minister van transport Marc Garneau zondagavond bekend. Er vielen geen gewonden bij de botsing tussen de drone en een vliegtuig van Skyjet Aviation op de luchthaven Jean Lesage. Het vliegtuig, met acht personen aan boord, liep volgens Garneau 'lichte schade op' en kon veilig landen.

"Het had veel erger kunnen aflopen, het had catastrofaal kunnen zijn", aldus de minister. De drone vloog op een hoogte van ongeveer 450 meter. Net als in veel landen mogen drones volgens de Canadese wet niet in de buurt van luchthavens vliegen. Mensen die toch een drone in de lucht brengen binnen 5,5 kilometer van vliegvelden riskeren een boete van omgerekend 17.000 euro of een celstraf.

Rond Schiphol zijn er ook al meerdere bijna-botsingen met drones geweest. Na een melding van een drone bij de landingsbaan, moesten piloten zelfs een keer rondjes blijven cirkelen rond Schiphol, vertelde de luchtvaartpolitie eerder dit jaar.