Drone kan no-flyzone in dankzij Russische mods

Het Russische softwarebedrijf Coptersafe verkoopt modificaties voor drones die daardoor no-fly zones kunnen binnenvliegen.

Coptersafe verkoopt hardware en software voor verscheidene DJI-drones. De modificaties maken het mogelijk om de veiligheidsmaatregelen die DJI heeft ingebouwd te omzeilen, meldt Motherboard. Het gaat daarbij om het binnendringen van no-fly zones in de buurt van vliegvelden en dergelijke. De mods stellen bezitters van een DJI-drone onder meer in staat om boven een landingsbaan te vliegen. Ook de snelheids- en hoogtebeperkingen die DJI inbouwt, kunnen dankzij de producten van Coptersafe worden omzeild.

Een woordvoerder van Coptersafe verklaart tegenover Motherboard dat het goed is dat DJI zoveel veiligheidsmaatregelen neemt, maar dat die maatregelen niet altijd in overeenstemming zijn met lokale regels. Zo ontstond het idee voor Coptersafe omdat de oprichter in bepaalde gebieden niet met zijn DJI kon filmen, hoewel hij daar wel toestemming voor had gekregen van de lokale autoriteiten.

Schiphol

De Nederlandse luchtvaartpolitie waarschuwde eerder dit jaar dat consumentendrones een toenemend probleem vormen. Zo leidde een melding van een drone bij een landingsbaan op Schiphol er vorig jaar toe dat piloten rondjes moesten blijven cirkelen boven de luchthaven.

Bright testte onlangs twee nieuwe drones van DJI, de goedkope Spark en de opvouwbare Mavic Pro:



