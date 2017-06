Drone vindt met uitsterven bedreigde planten

Op Hawaii zetten botanisten drones in om met uitsterven bedreigde planten op te sporen. Met succes.

Medewerkers van de National Tropical Botanical Garden (NTBG) zijn er dankzij de inzet van een drone in geslaagd om verscheidene planten op te sporen die op de rode lijst van met uitsterven bedreigde planten staan.

De drone werd ingezet in een onherbergzaam gebied met steile hellingen. In het verleden moesten botanisten hun leven riskeren om dit gebied te doorzoeken, terwijl sommige plaatsen zelfs helemaal onbereikbaar bleven, stelt de NTBG. Merlin Edmonds van de NTBG noemt het gebruik van drones dan ook een ‘game changer’ voor botanisten.

Geiten

Eén van de planten die nu is ontdekt dankzij de drone is de Laukahi. Deze plant wordt met uitsterven bedreigd omdat hij elders vaak wordt opgegeten door geiten. De enige plaats waar de plant nu nog kan overleven is op steile hellingen waar de geiten (net als de botanisten) niet kunnen komen.

Volgens de NTBG zijn er op Hawaii veel bijzondere planten die met uitsterven worden bedreigd. De planten konden zich op het eilandenrijk miljoenen jaren lang in isolatie ontwikkelen. Daardoor ontberen ze een verdedigingsmechanisme tegen nieuwe gewassen en dieren die recent door mensen op Hawaii zijn geïntroduceerd.