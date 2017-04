Dutch design: een batterij van ijs

Dit blok ijs slaat energie op en toont 'de schoonheid van thermodynamica'.

Een lichtgevend blok ijs op een koperkleurig vlak met een elegante tuit, waaruit een stroompje smeltwater druppelt. Die opstelling zelf was al intrigerend om naar te kijken. Maar er bleek meer achter schuil te gaan. Het gaat om thermodynamics, een alternatieve vorm van opslaan van energie.

Thermodynamics maakte deel uit van de expositie Harvest van Dutch Invertuals op de Meubelbeurs in Milaan eerder deze maand. Het blok ijs vormde een alternatieve accu. Wie het ijsblok in huis haalt, ziet er tot drie uur lang een mooi zacht licht uit stralen. Het ijs is de energiebron en direct de lampenkap. Na het smelten is het bakje dat onder het smeltende stroompje staat vol. Zet dat buiten in de vrieskou, draai na het bevriezen het bakje dat ook een mal blijkt te zijn om, en je hebt weer drie uur licht. Zo simpel kan het zijn.



Remco van de Craats van EDHV is één van de makers van Thermodynamics. "Energie is overal om ons heen, ligt klaar voor het oprapen via alternatieve manieren van opslaan en afgeven. Wat ontbreekt is de manier om die energie vrij te maken." EDHV bedacht met de batterij van ijs een nieuw ritueel om energie op te slaan en af te staan. Dit object laat de schoonheid van thermodynamica zien, terwijl onze rol van energieconsument naar energie-oogster verschuift. En daarmee past dit experiment mooi in de expositie Harvest.