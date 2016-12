Dynamische streetart met glow in the dark

Ontdek de diepere laag in deze glow-in-the-dark street art.

Je ziet het regelmatig; een muurschildering wordt geheel of deels overschilderd door een nieuwe tag of mural. Meestal met een rommelig resultaat dat geen van beide street artists voldoende credits geeft. Het Spaanse duo María López en Javier de Riba bedacht een manier om in hun eigen murals een tweede stuk street art kwijt te kunnen met verbluffend resultaat.

Het grafisch ontwerpbureau Reskate Arts & Crafts van López en De Riba komt met Harreman, een systeem waarbij je in een muurschildering een extra laag aanlegt met glow in the dark verf. De tweede, lichtgevoelige, tekening past in de eerste en voegt er zodoende iets aan toe. Bij bepaalde weersomstandigheden zie je de ene dan wel de andere tekening en soms zie je ze allebei.

Het woord Harreman is een samentrekking van het Baskische ‘hartu’ (ontvangen) en ‘eman’ (geven), dat relatie betekent. Met de dubbellaagse murals geeft het duo uit Barcelona de aspecten van een relatie tussen twee objecten weer. Als kunstenaars willen ze materiaal benadrukken. Techniek en materiaal moeten naar hun maatstaf nooit excessief zijn maar enkel de boodschap versterken.

Aangezien je streetart in de openbare ruimte maakt en je werk zo ongevraagd aan bewoners opdringt, is de dubbele laag wel zo interessant. Hopelijk mag het duo ook een bijdrage leveren aan streetart hoofdstad Heerlen of aan een muur op een andere Nederlandse plek.