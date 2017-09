EasyJet wil over 10 jaar elektrisch vliegen

EasyJet werkt met een Amerikaanse startup aan elektrische vliegtuigen. Het bedrijf verwacht over 10 jaar de eerste passagiers elektrisch te vervoeren.

EasyJet kondigde in het voorjaar al aan samen te gaan werken met Wright Electric. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelt elektrische aandrijving voor vliegtuigen. En daar zit muziek in, denkt EasyJet nu. "Voor het eerst in mijn carrière zie ik een toekomst voor ogen zonder kerosine, en we zijn blij om daar deel van uit te maken", aldus EasyJet-ceo Carolyn McCall.

EasyJet en Wright willen binnen twintig jaar een volledig elektrische korteafstandsvloot hebben. Het eerste commerciële vliegtuig moet over tien jaar vliegen. Daarmee zouden minimaal 120 passagiers vervoerd moeten worden.

540 km ver

Dat vliegtuig krijgt een actieradius van 540 kilometer. Dat is ver genoeg voor 20 procent van de vluchten van EasyJet. Vliegen op een batterij in plaats van op kerosine moet de vervuiling drastisch tegengaan en vliegtuigen ook veel stiller maken.

Wright heeft inmiddels een werkend klein elektrisch vliegtuig succesvol getest, dat heeft vertrouwen gegeven voor de toekomst. De batterij van het tweezitsvliegtuig weegt nu 272 kilogram, maar de startup denkt dat het gewicht naar verhouding sterk afneemt als de schaal wordt vergroot.

Daar zet luchtvaarttechniekdeskundige Joris Melkert van de TU Delft wel zo zijn vraagtekens bij. Het probleem van accu's zit hem in de energiedichtheid. Dat is, eenvoudig gezegd, de hoeveelheid energie die je kunt meenemen in een kilo accu, legt Melkert uit. Op dit moment is de energiedichtheid van kerosine al snel een factor 60 groter dan die van accu's.

Accu's

Dat accu's nog zo zwaar zijn, is voor de luchtvaart een probleem. Al dat gewicht moet namelijk in de lucht gehouden worden. Accu's worden wel snel goedkoper, ziet Melkert, maar de capaciteit groeit lang niet zo snel. Onder experts is de consensus dat elektrisch vliegen er op termijn wel van komt, maar op zijn vroegst over 20 tot 30 jaar, schat de onderzoeker in.