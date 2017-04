'Eén derde gebruikt telefoon niet-handsfree in verkeer'

Eén op de drie Nederlandse verkeersdeelnemers voelt zoveel sociale druk dat ze hun smartphone weleens niet-handsfree gebruiken.

Bijna een kwart van de automobilisten en ruim een derde van de fietsers belt weleens niet-handsfree onderweg, zo blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Samsung onder 1.351 Nederlanders. 13,6 procent van de automobilisten en 13,4 procent van de fietsers bekijken wel eens sociale media terwijl ze onderweg zijn.

De belangrijkste reden om de mobiele telefoon onveilig te gebruiken is sociale druk. Bijna 40 procent van de respondenten wil laten weten waar zij zijn of hoe laat ze ergens zullen aankomen. Bijna 30 procent heeft het idee dat berichten direct moeten worden beantwoord. Het gaat daarbij overigens meestal om privé-contacten: twee derde van de mensen die de smartphone onderweg gebruiken, doet dat om de partner iets te laten weten.

In Nederland vallen jaarlijks vermoedelijk 'een kleine tiental doden' door het gebruik van smartphones in het verkeer. Om het gebruik van de telefoon in het verkeer terug te dringen lanceert Samsung volgende maand de In-Traffic Reply App die automatisch reacties verstuurt bij berichten en oproepen in het verkeer. Het bedrijf is nu op zoek naar bèta-testers voor de app.