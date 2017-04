Eerste Fastned-laders draaien break-even

Fastned komt met goed nieuws: zijn eerste stations draaien nu al break-even, op slechts een beperkt percentage van hun capaciteit.

Zonder de snelladers van Fastned in Nederland zag elektrisch rijden in ons land er heel anders uit. Met bijna 60 snelladers en de belofte er praktisch constant nieuwe te bouwen is elektrisch vervoer in heel Nederland mogelijk, zelfs met de eerste generatie elektrische auto's. Dat kost een flinke investering, maar de eerste goede berichten zijn er.

Op dit moment zijn de eerste twee stations voorbij hun breakevenpunt. Fastned berekent dat uitgaven voor het operationeel houden van deze stations, zoals stroom, netaansluiting, licentiekosten, locatiehuur, schoonmaak en onderhoud zijn gedekt door de inkomsten op die stations. Daarmee zijn de investeringen natuurlijk nog niet terugverdiend. Maar gezien de onvolwassenheid van de markt is dat ook nog even niet in zicht.



Omdat de 58 stations onbemand zijn, zijn de operationele kosten laag. Dus als meer stations kostendekkend of winstgevend worden, zijn ook die kosten te verrekenen. Stap drie is het dekken van investeringen en afschrijvingen. Fastned bouwt nog voor deze zomer vijf extra stations, voor een totaal van 63.

Ook zullen voor het einde van dit jaar een aantal Fastned-stations al 150 kwh gaan leveren in plaats van 50 kwh. Waardoor snelladen nog sneller wordt, als de auto het toelaat. De achterstand met de Tesla-superchargers is dan weggewerkt.

