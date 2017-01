Eerste indruk: holografisch dashboard BMW bedien je zonder aanraken

Merijn probeerde het holografische dashboardscherm van BMW. Je voelt in de lucht dat je een knop indrukt.

BMW presenteerde deze week op de CES-beurs in Las Vegas een nieuwe conceptauto. De auto is ontworpen gericht op een toekomst met zelfrijdende auto's en heeft onder meer futuristische loungestoelen. Maar het opvallendste onderdeel zit in het dashboard: een holografisch scherm.

Je bedient functies met vingerbewegingen in de lucht en dankzij ultrasone geluidsgolven voelt het alsof je knoppen indrukt. Bright TV-presentator Merijn mocht het proberen:

Volg Bright op de CES

We zijn deze week bij de grote gadgetbeurs CES in Las Vegas. Volg alle updates via Facebook, YouTube en Instagram