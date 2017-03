Eerste indruk HTC U Ultra: geen aanrader

HTC's U Ultra maakt geen indruk: verouderde hardware, nietszeggend design en het tweede schermpje voegt weinig toe.

HTC staat op de rand van de afgrond. De laatste jaren worden telefoons van de Taiwanese fabrikant nauwelijks meer verkocht en marktaandeel is zover weggezakt dat analistenbureau Gartner het niet meer apart vermeldt. Zelfs de HTC 10, de beste telefoon die het bedrijf ooit maakte, kon het tij niet keren. Het toestel was goed, maar niet onderscheidend genoeg. Nu komt HTC met een telefoon die naast niet onderscheidend ook nog eens slecht is.

Zijn twee schermen nuttig?

Om te beginnen is de U Ultra een enorm grote telefoon. Hij beschikt over een 5,7 inch-scherm met een qhd-resolutie van 2560 bij 1440 pixels. Het scherm oogt daardoor heel scherp, maar al die pixels verbruiken wel meer energie dan een hd of full-hd scherm. Boven het grote scherm zit nog een kleiner 2,05 inch-scherm verstopt. Dit schermpje heeft een resolutie van 1040 bij 160 pixels en kan worden gebruikt om de tijd, het weer, notificaties, contacten of bijvoorbeeld app-icoontjes te tonen.

Je kunt het schermpje zien als een soort grotere versie van de statusbalk. Het kleine scherm wordt ook automatisch geactiveerd als je de telefoon oppakt. LG introduceerde eerder al een telefoon met een soortgelijk tweede scherm: de V10. Die ken je niet? Kan kloppen: de telefoon was geen succes. Dat komt waarschijnlijk omdat het heel weinig uitmaakt of je een telefoon met een tweede scherm gebruikt of niet. Eén van de weinige voordelen is dat notificaties niet meer een gedeelte van je scherm innemen waardoor je productiever kunt werken. Maar daar blijft het dan ook wel bij.

Behuizing van glas heeft nadelen

De behuizing is ten opzichte van de HTC 10 echt een stuk slechter geworden. Zo maakt HTC in plaats van metaal nu gebruik van glas. Dat heeft drie nadelen. Allereerst zie je overal vette vingerafdrukken, waardoor je telefoon er vaak smerig uitziet.

Ten tweede is een glazen behuizing bijzonder glad. Daar komt nog eens bij dat de U Ultra een zeer grote en dunne telefoon is, waardoor hij in de testperiode regelmatig uit mijn handen glipte. En dan komt het derde punt aan bod: in tegenstelling tot metaal breekt glas wél als je hem op de grond laat vallen.

Ook heeft HTC de koptelefooningang geschrapt. Daar maken miljoenen mensen gebruik van, en dat zal het Taiwanese bedrijf niet in dank worden afgenomen. Er zijn gelukkig wel genoeg goede bluetooth-koptelefoons en oordopjes op de markt om dat gemis op te vangen. HTC levert bij de U Ultra een setje oordopjes die je via de usb-c-poort met de telefoon verbindt.

Te oude hardware

Het grootste probleem van de U Ultra is dat de hardware verouderd is. Je krijgt een Snapdragon 821-chip van Qualcomm, een licht geüpdatete chip van de versie uit begin 2015. Ook wordt de telefoon geleverd met maar 4GB werkgeheugen.

Voor een prijs van 799 euro zou je minstens een Snapdragon 835-chip en 6GB ram verwachten. Dat zijn ook de specificaties die de Galaxy S8 van Samsung naar verwachting krijgt. Ter vergelijking: de OnePlus 3T, die al bijna een halfjaar te koop is, heeft een Snapdragon 820, 6GB werkgeheugen en kost maar 439 euro.

Simpel gezegd: als je nu de U Ultra met 64GB opslag koopt, heb je eigenlijk een telefoon die is verouderd zodra Samsungs nieuwe toptoestel op de markt komt.

Het gebruik van twee schermen, waarvan één een zeer hoge resolutie heeft, zorgt ook voor een relatief korte accuduur. De U Ultra is voorzien van een 3,000 mAh-accu, en dat is eigenlijk alleen genoeg voor schermen met een full-hd-resolutie.

Overzichtelijke software

De beste eigenschap van de U Ultra is de Android 7 Nougat-software. Die is, net als bij de HTC 10, weer dik in orde. De HTC-apps zijn grotendeels vervangen door de beter uitgewerkte Google-apps. Zo heb je maar één foto-, agenda- en e-mail-app. Dat scheelt vervelende dubbelingen en het neemt ook minder ruimte in.

Ook het design van de software is weer sterk. De interface en apps van HTC lijken op de officiële Android-versie van Google, die met de Nexus-toestellen wordt geleverd. Dat oogt overzichtelijk en daardoor kan HTC ook sneller updates doorvoeren: ze hoeven immers minder onderdelen van de software aan te passen.

Prima selfies

HTC voorziet zijn duurste toestellen van een zogeheten ultrapixel-camera. Deze camera neemt meer licht op dan de concurrentie, maar de kwaliteit van foto's wat meestal wel ondermaats. Dat valt in het geval van deze 12 megapixel-camera mee: de camera - grotendeels dezelfde als in de HTC 10 - is ongeveer gelijk aan die van andere high-end-toestellen.

Ook is er optische beeldstabilisatie en laserautofocus aanwezig, waarmee snel kan worden scherpgesteld en waarmee trillingen tijdens het opnemen van een video hardwarematig worden voorkomen. De meeste high-end-telefoons beschikken over deze features. Aan de voorkant is een 16 megapixel-camera te vinden die zijn werk verrassend goed doet.

Niet goed te praten

De U Ultra is de verwezenlijking van alles wat er op dit moment mis is met HTC. Na de slechte verkopen van de goede HTC 10 maakt het bedrijf een telefoon met verouderde hardware, generiek design en vooral geen visie.

Op geen enkele manier is de aanschafprijs van 799 euro voor de U Ultra goed te praten. Deze telefoon moet je links laten liggen. Niet alleen omdat er betere opties beschikbaar zijn (OnePlus 3T, Google Pixel), maar ook omdat Samsung later deze maand zijn langverwachte Galaxy S8 uitbrengt.