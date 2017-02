Eerste indruk LG G6: groot scherm, minder fratsen

LG's G6 moet door zijn schermformaat makkelijker met één hand te bedienen zijn.

De LG G6 heeft zijn opvallende beeldverhouding volgens LG onder meer te danken aan een samenwerking met een Amerikaanse ergonomie-expert. Omdat het scherm met 18:9-verhouding relatief langwerpiger is dan standaard 16:9-schermen, is de telefoon smaller.



Ook zijn de schermranden erg smal, waardoor 80 procent van het toestel uit beeldscherm bestaat. Door die smalle randen is de G6 volgens LG ondanks zijn 5,7 inch scherm toch handzaam. Dat zogenoemde ‘Fullvision’-scherm heeft een aangepaste qhd-resolutie van 2880 x 1440 pixels.

Apps in twee vierkanten naast elkaar

Door dat bredere breedbeeldscherm zijn er bij het bekijken van video’s waarschijnlijk wel zwarte balken aan de zijkanten van 16:9-video’s te zien, zoals dat nu is wanneer je een oude 4:3-video op een regulier breedbeeldscherm bekijkt. Wel is het scherm door zijn beeldverhouding op te delen in twee vierkanten.

Dat zorgt er volgens LG voor dat gebruikers tijdens het maken van foto’s op één schermhelft foto’s kunnen maken, en ze direct op de andere helft kunnen bewerken en delen. Voor fotograferen heeft de LG G6 een dubbele camera op de achterkant, beide met 13 megapixel sensor. Eén heeft een groothoeklens van 125 graden, de ander een normale lens van 71 graden.

Waterdicht en Google Assistant

Het toestel is waterdicht en draait op de Qualcomm Snapdragon 821-chip en heeft 4 GB werkgeheugen. De G6 heeft 32 GB ingebouwde opslagruimte, uitbreidbaar met microSD. De batterij heeft een capaciteit van 3300 mAh.

De telefoon heeft als eerste Android-toestel na de Google Pixel-telefoons slimme spraakhulp Google Assistant ingebouwd, als werkt die vooralsnog niet in het Nederlands. De G6 komt beschikbaar in drie kleuren: zwart, wit en grijs. De Nederlandse introductiedatum en prijs zijn op dit moment nog niet bekend.

Samsung Galaxy S8

LG hoopt met de G6 de strijd op te voeren met Samsung. De laatste jaren lukt het LG niet om winst te maken met zijn smartphones. De modulaire G5 van vorig jaar werd geen groot verkoopsucces. Concurrent Samsung zou zijn vlaggenschip Galaxy S8 eind maart willen onthullen, waarna het toestel vanaf eind april te koop zou zijn.