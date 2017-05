Eerste indruk Surface Laptop: rivaal voor MacBook Air

Merijn probeerde in New York de nieuwe Surface Laptop, waarmee Microsoft de aanval op de MacBook.

Microsoft heeft zijn nieuwe Surface Laptop gepresenteerd: een dunne, lichte laptop die de concurrentie met Apples MacBook en MacBook Air moet aangaan. De Surface Laptop is volgens Microsoft 50 procent sneller dan de Macbook Air. Ook is hij iets dunner en lichter. De nieuwe Microsoft-laptop heeft ook een langere accuduur: 14,5 uur.

De Surface Laptop werkt met het nieuwe Windows 10 S, dat zuiniger en veiliger moet zijn. Deze versie draait alleen apps uit de officiële Windows-appstore. Gebruikers kunnen als ze dat willen wel gratis upgraden naar het volledige Windows 10 Pro. Bij andere apparaten met Windows 10 S kost zo'n upgrade 49 dollar.



De nieuwe laptop heeft een 13,5 inch scherm met een 3:2 beeldverhouding en 3,4 miljoen pixels. Het scherm ondersteunt ook de Surface Pen. De laptop gebruikt de nieuwe Core i5- en i7-chips van Intel. De ruimte rond het toetsenbord en de trackpad is voorzien van een soort suède. En doordat Microsoft de speakers onder het toetsenbord heeft gestopt, zijn er geen openingen in de behuizing meer nodig voor de luidspreker.

Nederlandse prijzen

De Surface Laptop is vanaf juni in Nederland verkrijgbaar in de kleur zilver. De drie andere kleuren - bordeauxrood, kobaltblauw en goud - zijn in eerste instantie nog niet in ons land beschikbaar. Het goedkoopste model kost in Nederland 1149 euro. Voor dit bedrag krijg je een Core i5-chip, 4 GB RAM en 128 GB opslag.

Het duurste model met i7-chip, 16GB RAM en 512 GB opslag heeft een prijskaartje van 2499 euro. De i5-versies zijn volgens Microsoft Nederland vanaf 15 juni beschikbaar, de i7-versies pas vanaf 18 augustus. Pre-orders zijn vanaf vandaag mogelijk.



