Eerste mega-robotgevecht is dinsdag live te streamen

Op de vroege ochtend van dinsdag 17 oktober is het zover: 's werelds eerste gevecht tussen twee mega-robots.

Wie het gevecht tussen de 5 meter hoge en bijna 12 ton wegende Amerikaanse MegaBot Eagle Prime en de 4 meter en 6 ton wegende Japanse Kuratas-robot live wil zien op Twitch, moet aanstaande dinsdag vroeg opstaan. De livestream start om 4 uur 's ochtends. Hoe lang de strijd duurt, is nog niet duidelijk.

Het robotduel is al lang in de maak. MegaBots daagde Suidobashi Heavy Industry in 2015 al uit. Een week later nam het Japanse bedrijf de uitdaging aan. Meerdere tegenslagen, waaronder logistieke problemen, zorgden ervoor dat de battle lang op zich liet wachten. Na afloop is de video van de wedstrijd trouwens ook op YouTube te zien. MegaBots heeft een webserie gewijd aan de voorbereidingen van de wedstrijd:

