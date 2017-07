Einstein-robot vertelt je over wetenschap en het weer

Deze robotversie van Albert Einstein ziet er een beetje eng uit, maar probeert je dingen te leren en je aan het lachen te maken.

Professor Einstein, zoals de robot van Hanson Robotics heet, is al jaren in ontwikkeling en is vanaf volgende week te koop. De 37 centimeter lange robot ziet er helemaal uit als Einstein, geheel in pak en met de bekende snor en lange grijze manen. Hij kan zelfs zijn tong uitsteken.

De robot kan ruim vijftig bewegingen maken en uitdrukkingen op zijn gezicht tonen, zoals glimlachen en fronsen. Einstein werkt met iPads en Android-tablets en is ontwikkeld om mensen dingen te leren op het gebied van wiskunde en wetenschap. Dat kan met interactieve games. Daarnaast kun je met de robot kletsen over bijvoorbeeld het weer of beroemde personen.



Professor Einstein kwam begin dit jaar op Kickstarter, waar omgerekend bijna 100.000 euro mee werd opgehaald. Op de eBay-pagina van Hanson Robotics is de robot voor 250 dollar te koop, maar hij wordt voorlopig nog alleen naar de VS verzonden.



Robotje Cozmo maakt leren programmeren kinderspel